Diebe stehlen 120.000 Bienen in Engensen

Engensen

„Sie sind weg, das ist sehr, sehr ärgerlich.“ Werner von der Ohe ist sauer. Unbekannte haben dem Laves-Institut für Bienenkunde zwölf Bienenvölker gestohlen – 120.000 Tiere, darunter zwölf Königinnen. Die Polizei gibt in ihrem Bericht den Schaden mit 6000 Euro an. „Das ist der materielle Schaden, aber der ideelle ist weit höher“, betonte Institutsleiter Ohe. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 9 Uhr und Freitag 11 Uhr in einem Waldstück zwischen Engensen und Schillerslage. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Ärgert sich über den Diebstahl von zwölf Bienenvölkern: Werner von der Ohe, Leiter des Laves-Instituts für Bienenkunde in Celle. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Von Thomas Oberdorfer