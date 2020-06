Großburgwedel

Unbekannte haben in Großburgwedel ein Wohnmobil gestohlen und damit einen Schaden von rund 70.000 Euro angerichtet.

Der weiße Camper vom Typ FCA Italy Adria hatte am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr noch auf seinem Parkplatz gestanden, er war abgestellt an der Straße Im Steinkamp im Westen Großburgwedels. Am Donnerstag gegen 6.30 Uhr war das Fahrzeug dann spurlos verschwunden. Im Wohnmobil befanden sich laut Polizei neben Kleidungsstücken der Geschädigten auch zwei Pedelecs des Herstellers Hercules.

Die Polizei bittet nun um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Wer etwas bemerkt hat, sollte sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter