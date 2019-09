Großburgwedel

Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Schiebetür eines Getränkemarktes an der Dammstraße in Großburgwedel gewaltsam aufgedrückt. So gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten dort diverse Tabakwaren. Der Getränkemarkt gehört zu einem Lebensmittelgeschäft an der Straße.

In ihrer Mitteilung kann die Polizei keine Angaben zu der entwendeten Menge und zum Wert des Diebesgutes machen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer