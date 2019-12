Großburgwedel

Gerade einmal 30 Minuten lang ließ ein Fahrradfahrer in der Nacht zu Sonntag sein Rad in einer Hofeinfahrt am Gorch-Fock-Weg in Großburgwedel stehen. Als der Mann gegen 1 Uhr zu seinem Mountainbike zurückkehrte, war es verschwunden. Das Rad der Marke Bulls ist blau und war angeschlossen. Die Polizei gibt den Wert des Fahrrades mit 500 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer