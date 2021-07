Fuhrberg

Diebe haben am Wochenende Kupferfallrohre aus der Regenrinne eines Hofes an der Straße In den Tweechten gestohlen. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Sonnabend, 17.30 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, an.

Zuvor war ein brauner VW Bus mit einem Rathenower Kennzeichen (Landkreis Havelland, Brandenburg) aufgefallen. Inwieweit ein Zusammenhang zu dem Diebstahl bestehen könnte, prüft die Polizei derzeit. Sie schätzt den Schaden auf 600 Euro.

Zeugen können sich an die Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 wenden.

Von Alina Stillahn