Die Polizei Burgwedel sucht Zeugen, die in der Nacht zu Freitag mögliche Diebe in Fuhrberg beobachtet haben. Sie entwendeten Baumaschinen und Kupferrohre, noch steht die Schadenshöhe nicht fest.

