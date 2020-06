Engensen

Auf Altmetall hatten es Diebe in Engensen abgesehen: Am Montagabend klauten Unbekannte zwei kupferne Fallrohre in Engensen. Diese waren an zwei Gebäudeecken des Dorfgemeinschaftshauses, Kapellenstraße 1, montiert. Ein Zeuge beobachtete, wie ein circa 20 bis 30 Jahre alter Mann gegen 22.50 Uhr die Rohre abriss und informierte die Polizei. Gleichzeitig fuhr ein dunkles Auto vor. In dem verstaute der Dieb die Rohre und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Mann war unter anderem mit einem dunklen Pullover bekleidet. Das Kleidungsstück hatte weiße Applikationen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich im Kommissariat Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden. Übrigens: Pro Kilo Altkupfer werden derzeit 4 bis 6 Euro bezahlt.

Von Thomas Oberdorfer