50 Schüler des Gymnasiums und der IGS in Großburgwedel haben gemeinsam mit dem Kunstverein Burgwedel-Isernhagen eine Ausstellung zum Thema Upcycling erarbeitet, die am Sonnabend, 22. Juni, um 16 Uhr im Alten Park an der Thönser Straße in Großburgwedel eröffnet wird.