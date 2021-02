Großburgwedel

Bisher Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend an der Raiffeisenstraße in Großburgwedel randaliert. Laut Polizei entwendeten die Täter zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, die Kennzeichen eines Autos, das dort ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt worden war. Die Kennzeichen wurden dafür gewaltsam aus der Halterung gerissen. In unmittelbarer Nähe bauten die Unbekannten zudem einen Briefkasten samt Halterung von einem Haus ab und ließen diesen unweit des Hauses beschädigt liegen. Im gleichen Zeitraum wurden in der Nachbarschaft aus einem Schuppen an der Raiffeisenstraße Autoreifen herausgeräumt und auf dem Gelände wild verteilt.

Zeugen, die den oder die Täter dabei gesehen haben, sollten sich im Kommissariat unter Telefon (05139) 9910 melden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.

Von Carina Bahl