Großburgwedel

Das ist ein bitterer Start in die Ferien: Als ein Schüler am Montag nach Schulschluss mit seinem Fahrrad losfahren wollte, war dieses verschwunden. Augenscheinlich hatte ein Dieb den Vormittag dazu genutzt, das Mountainbike zu stehlen. Das blau-weiße Zweirad der Marke Lapierre stand mit einem Schloss gesichert in einem Fahrradständer des Schulzentrums Auf der Ramhorst.

Der Diebstahl geschah in der Zeit zwischen 8.30 und 13.50 Uhr. Die Polizei gibt den Wert des Fahrrades mit 1000 Euro an. Die Beamten bitten etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer