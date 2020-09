Großburgwedel

Böse Überraschung für die Besitzerin eines Damenfahrrades in Großburgwedel: Als die 16-Jährige am Sonnabend gegen 20.10 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Bahnhof in Großburgwedel losfahren wollte, war dieses verschwunden. Augenscheinlich wurde es gestohlen. Die junge Frau hatte ihr Rad am selben Tag um 12.55 Uhr dort abgestellt und es mit einem Kabelschloss an einem der Fahrradständer angeschlossen. Dennoch gelang es einem Dieb, das Rad zu stehlen. Die Polizei gibt den Wert des Rades mit 300 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer