Großburgwedel

Ihre Unvorsichtigkeit musste eine 46-Jährige in Großburgwedel teuer bezahlen: Die Frau ließ am Mittwoch zwischen 12 und 13.30 Uhr im Innenraum ihres unverschlossenen Autos eine Geldbörse mit 150 Euro liegen. Als sie nach eineinhalb Stunden zu ihrem Škoda zurückkehrte, war das Geld verschwunden. Der Wagen war an der Straße Eickhopskamp abgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer