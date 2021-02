Burgwedel

So schön kann der Winter sein – wie Puderzucker legt sich der Schnee derzeit über Felder, Bäume und Sträucher. Das animiert Hobbyfotografen, uns einige ihrer schönsten Wintermotive der vergangenen Tage zuzusenden. Sie rückten dabei Motive in und um Thönse ins rechte Kameralicht.

Winterimpressionen aus Thönse, eingesandt von Erika und Fritz Tohtz aus Thönse. Quelle: privat

Anzeige

So sandten uns Erika und Fritz Tohtz eine Aufnahme von in Schnee und Eis verpackten Beeren zu. Sie entstand in einem Thönser Garten.

Winterimpressionen aus Thönse, eingesandt von der Familie Wieland. Quelle: privat

Vor den Toren des Ortes fotografierte die Familie Wieland traumhafte Winterlandschaften. „So etwas Schönes habe ich lange nicht gesehen“, kommentierte Peter Wieland den Spaziergang durch die Feldmark.

Von Thomas Oberdorfer