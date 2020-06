Die Kitzretter kommen mit der Drohne

Burgwedel

Rehkitze und Mähdrescher sind nicht die besten Freunde. Gerade jetzt, wo die Landwirte ihre Wiesen mähen, um Heu einzubringen, leben die Kleinen gefährlich. Kitze werden hauptsächlich von April bis Ende Juni geboren – und haben gegen die Hochleistungsmaschinen keine Chance. Hier kommen die sogenannten Kitzretter wie Stephan Mithöfer aus Fuhrberg ins Spiel. Sie suchen die Wiesen vor dem Mähen mittels Drohne ab – und bringen gefundene Kitze rechtzeitig in Sicherheit. In den kommenden Tagen wartet viel Arbeit auf sie.

Der Tag beginnt früh

Kitzretter sind Frühaufsteher. „Nur am frühen Morgen kann die Wärmebildkamera den Unterschied zwischen der Körpertemperatur eines Kitzes und der Umgebungstemperatur ausmachen“, sagt Stephan Mithöfer. „Wenn die Sonne die Wiese erst mal erwärmt hat, finden wir die Tiere so nicht mehr.“ Also lässt Mithöfer seinen Quadrocopter – gemeinhin als Drohne bekannt – bereits um 3.30 Uhr starten. „Bis 7 Uhr kann ich bis zu vier Felder absuchen – je nachdem, wie groß die sind und ob es dort Bäume am Rand hat.“ Das frühe Aufstehen sei schon hart. „Aber wenn man dann draußen in der Natur ist und ein Kitz gerettet hat – das ist unbeschreiblich“, sagt Mithöfer.

Zur Galerie Große Augen, lange Beine: Der Niedlichkeitsfaktor von Rehkitzen ist immens hoch. So verwundert es nicht, dass die Kitzretter und ihre Auftraggeber immer wieder bezaubert sind von den unschuldigen kleinen Kreaturen.

Warum der Fuhrberger seine Morgenstunden damit verbringt, ehrenamtlich Kitze zu retten? „Ich bin auch Jäger und früher ab und an angerufen worden, wenn eine Maschine ein Kitz erwischt hatte, um es zu erlösen. Das ist kein schöner Anblick“, sagt er. Auf althergebrachte Weise wurden die Felder am Tag vor der Mahd mit Hunden abgesucht, um die Tiere zu vertreiben. „Mit Blechdosen klappern zum Beispiel, es gibt viele Möglichkeiten.“ Allerdings sei diese Methode nicht immer erfolgreich. Denn der Duckreflex der Kitze sei bis zum Alter von zwei Wochen so stark, dass diese nicht flüchteten. „Es ist schon vorgekommen, dass einer von den Suchenden fast auf ein Kitz getreten ist“, sagt er.

Mittlerweile erfolgt die Kitzsuche häufig per Drohne aus 18 bis 20 Metern Höhe. Weil die Wärmebildkamera nicht unterscheiden kann, ob die Wärmequelle ein Kitz oder vielleicht auch ein Fuchs ist, ist der Quadrocopter zusätzlich mit einer normalen, hochauflösenden Kamera versehen. Natürlich wird nur auf Auftrag und nach Absprache mit dem Besitzer des Grund und Bodens gesucht. „Meist ist der dann auch selbst vor Ort. Und wenn ich fündig geworden bin, lotse ich ihn per Funkgerät oder Handy zur betreffenden Stelle.“

Schon 21 gerettete Kitze – und es geht erst richtig los

Dort wird das Kitz von dem mit Handschuhen versehenen Retter in Gras gepackt, in einem sicheren Bereich abgelegt und, bis die Wiese abgemäht ist, mit Jutesack oder Korb gesichert, damit es nicht wieder zurück auf die Wiese läuft. „Es ist wichtig, so wenig wie möglich Eigengeruch auf das Kitz zu übertragen“, sagt Mithöfer. Sonst würde die Ricke es vielleicht nicht mehr annehmen. Der Anblick der hilflosen geretteten Geschöpfe hinterlasse selbst bei altgedienten Jägern einen ganz besonderen Eindruck, hat Mithöfer festgestellt. „Die strahlen dann auch übers ganze Gesicht.“

21 Kitze hat Mithöfer dieses Jahr schon gerettet, in 32 Flugstunden 250 Hektar Fläche abgesucht. „Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 34 gerettete Kitze, 280 Hektar und 25 Flugstunden bei 30 Einsätzen“, sagt der Kopter-Pilot. Und dabei geht die Saison für die Kitzretter eigentlich erst ab dem 15. Juni richtig los. Denn dann werden auch die Landwirte aktiv, die sich am Projekt Vogelwiese beteiligt und zum Schutz der Bodenbrüter in den vergangenen Wochen nicht gemäht haben. „Ich habe so viele Anfragen, dass ich nicht alle wahrnehmen kann.“ Auch bei der Jägerschaft Burgdorf ist das Engagement der Kitzretter bekannt und anerkannt; über diesen Weg und per Mundpropaganda kommen die Anfragen.

Naturschutz wird immer wichtiger

Das Bewusstsein für die Natur und deren Schutz sei im Verlauf der vergangenen Jahre deutlich gestiegen. Das spiegele sich auch in der Zahl der Aufträge, sagt Mithöfer. Sieben ehrenamtliche Kitzretter gibt es aktuell in der Region Hannover. „Wir sind miteinander vernetzt, helfen uns auch gegenseitig aus“, sagt Mithöfer. Aber der Bedarf übersteige deren Kapazitäten deutlich. „Wir brauchen Verstärkung“, sagt Mithöfer. Wer mittun wolle, müsse keineswegs Jäger sein, wie Mithöfer oder seine Kollegin Iris Koehler. „Auch ganz normale Menschen können mitmachen.“ Deutschlandweit organisiert sind die Kitzretter übrigens über die Internetseite www.rehkitzrettung.org.

Nicht überall dürfen die Kitzretter mit ihren Drohnen starten, erklärt Mithöfer, der selbstvrständlich im Besitz eines Drohnenführerscheines ist. Ausgenommen sind beispielsweise Wohn- und Naturschutzgebiete, aber auch Grundstücke in der Nähe von Flugplätzen. Deshalb hätten Kitzretter in Langenhagen schon diverse Anfragen ablehnen müssen, sagt der Naturfreund. Gerade aufgrund der technischen Möglichkeiten von Fotoaufnahmen mit Drohnen seien Menschen erst mal eher skeptisch, wenn die Kitzretter in der Nähe von Wohngebieten aktiv sind. Das sei für ihn durchaus nachvollziehbar, betont Mithöfer, „ich erkläre dann, was ich mache, zeige auch Fotos. Und wenn die Zuschauer dann vielleicht direkt mitbekommen, wie ein Kitz gerettet wird, ist die Skepsis auch schon verflogen.“

