Großburgwedel

Die Region Neapel ist nicht nur geschichtsträchtig, sondern auch landschaftlich spannend. Von seiner Reise dorthin berichtet Christoph Kippenberger im Film- und Diakreis am Mittwoch, 7. August, ab 10 Uhr in dem Vortrag „Die Region Neapel – Vulkanlandschaften, Steilküsten, Kunst aus zwei Jahrhunderten“.

Kippenberger wird die Teilnehmer nicht nur auf eine Reise zum Vesuv, sondern auch nach Capri und Amalfi mitnehmen – und natürlich nach Neapel selbst. Dabei wird er Aufnahmen von Landschaften und Fotos von Kunstschätzen aus der Region im Gepäck haben.

Der Vesuv – Blickfang in der Bucht von Neapel

Die Fotoreise beginnt am Vesuv – einst war er für Tausende Menschen ein Schicksal, heute ist er für Millionen latentes Risikopotenzial. Auf jeden Fall ist er ein Blickfang in der Bucht von Neapel. Er ist aus jeder Richtung zu sehen und dient als Orientierungshilfe. Doch auch in den Trümmern der im Jahr 79 nach Christus zerstörten römischen Städte lässt sich die Lebensweise der damaligen Menschen erkennen.

Über Capri weiter nach Süden setzen sich die hohen Berge und Steilküsten der Sorrentinischen Halbinsel fort und erreichen mit der Küste von Amalfi ihren Höhepunkt. Dort klettern die bunten Häuser steil die Hänge hinauf. Bekannt sind Amalfi wie auch das etwas höher gelegene Ravello vor allem für ihre schönen Kathedralen.

Bericht über die Sehenswürdigkeiten Neapels

Selbstverständlich wird Kippenberger auch von Neapel berichten. „Sieh Neapel, dann stirb“, heißt es. Der Referent wird Aufnahmen von Kastellen, Domen und anderen Sehenswürdigkeiten zeigen, die überwältigen können.

Der Film- und Diakreis trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat in der Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10. Der Eintritt ist kostenfrei.

Von Alina Stillahn