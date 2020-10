Fuhrberg

Seit 30 Jahren sind West- und Ostdeutschland inzwischen wieder vereint – ein besonderes Jubiläum, das trotz Corona-Pandemie viele Menschen gern feiern wollten. Ein Netzwerk aus Theologen und Politikern rief aus diesem Grund zum bundesweiten Chorprojekt „ Deutschland singt“ auf. Die Ludwig-Harms-Kirche in Fuhrberg hörte erst vor wenigen Wochen von dem Projekt und begann sofort mit der Organisation.

Über 100 Besucher machen in Fuhrberg mit

„Dass heute so viele kommen, hätte ich nicht gedacht, ich habe vielleicht mit fünfzig Leuten gerechnet“, sagte Friedhelm Sulfrian, zweiter Vorsitzende des Kirchenvorstands der Ludwig-Harms-Gemeinde Fuhrberg. Schon um kurz vor sieben Uhr am Sonnabend, 3. Oktober, wurden die Stühle knapp. Über 100 Menschen seien gekommen, sagte Sulfrian. Pastor Rainer Henne habe von Anfang an gewusst, dass das Interesse groß seien werde, erzählt Sulfrian schmunzelnd. „Das ist ja eine Aktion für alle, und entsprechend ist das Publikum auch sehr durchmischt“, sagte er erfreut.

Auf der ganzen Wiese hinter der Ludwig-Harms-Kirche stellte der Kirchenvorstand Stühle in weiten Abständen auf. Nach Beginn der Veranstaltung sperrte der Vorstand die Wiese komplett ab, sodass keine weiteren Gäste hinzustoßen konnten. Einige wenige Zaungäste kamen dennoch nach und sangen kräftig mit. Das entwickelte Hygienekonzept sei auch ein erster Test für Heiligabend, sagte Sulfrian. „Wenn alles glatt läuft, dann kann auch der Weihnachtsgottesdienst stattfinden“.

Hygienekonzept ist erster Testlauf für Weihnachtsgottesdienst

Denn genau wie das Chorprojekt und die regulären Gottesdienste möchte der Kirchenvorstand auch den Gottesdienst an Heiligabend möglichst draußen organisieren. Der Posaunenchor der Feuerwehr, der auch am Tag der Deutschen Einheit die Fuhrberger begleitete, sei bereits dabei, für Weihnachten zu proben. Das habe auch in den Vorbereitungen für den 3. Oktober vieles erleichtert, sagte Sulfrian.

Das Motto des Chorprojektes „Singen verbindet“ war auch in Fuhrberg spürbar, der leichte Regen schreckte niemanden ab, stattdessen sangen die Fuhrberger eifrig mit. Die Organisatoren hatten den Gemeinden und Vereinen eine Liste mit zehn Liedern vorgeschlagen um ein Zeichen gegen Hass und für Frieden zu setzen. Politische Bezüge der einzelnen Lieder durften am Tag der Deutschen Einheit selbstverständlich nicht fehlen, die Kirche entschied sich unter anderem für „Die Gedanken sind frei“ sowie für die US-amerikanischen Lieder „ Amazing Grace“ und „We Shall Overcome“, die in ihrer Bedeutung zu aktuellen politischen Debatten in Europa und den USA passen.

Pastor Rainer Henne führte durch den Abend, unterstützt wurde er von den Bläsern der Freiwilligen Feuerwehr Fuhrberg. Quelle: Leona Passgang

Lieder thematisieren Rassismus

Das Stück „ Amazing Grace“, beispielsweise, schrieb John Newton, Kapitän eines Sklavenschiffs aus dem 18. Jahrhundert, erläuterte Henne. „Das tat er so lange, bis er gesehen hat, was er da tat. Dass das Menschen waren, die er verschiffte und verkaufte.“ Danach verkaufte er sein Schiff und änderte sein Leben. Newton setzte sich schließlich für die Bekämpfung der Sklaverei und die Rechte von Schwarzen ein.

Die Chorgemeinschaft Großburgwedel beteiligte sich ebenfalls an der Aktion, genau wie rund 700 Gemeinden und Chorgemeinschaften in ganz Deutschland.

Von Leona Passgang