Thönse

Die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser beraten vorerst nicht mehr in Burgwedel: Das Büro des Internetanbieters in Thönse bleibt bis auf Weiteres für den Kundenverkehr geschlossen. Alle Informationen und aktuelle Entwicklungen zum Ausbau von fünf Burgwedeler Ortsteilen mit einem Glasfasernetz veröffentlicht das Unternehmen auf der Projektseite: https://www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/burgwedel. Der weitere Ausbau des Glasfasernetzes in Engensen, Kleinburgwedel, Thönse, Wettmar und Fuhrberg ist von der Schließung des Büros in Thönse nicht betroffen, teilt das Unternehmen mit. Die Arbeiten gehen wie geplant weiter.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer