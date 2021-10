Wettmar

Neugieriges Interesse ist das Mindeste, Spontaneinladungen sind keine Seltenheit: Wenn Detlef Bonnemann – auf Hüfthöhe eingespannt zwischen den Deichseln seines Anhängers – wandernd oder im Laufschritt Langstrecke macht, ist die exotische Rikscha-Anmutung immer ein Hingucker. Wo das Gelände es zulässt, packt der Wettmarer das Tourgepäck auf seinen Einachser statt in den Rucksack. Daran, dass sich dem Pilgerwagen-Nomaden und seiner Frau Kerstin unterwegs Türen und Herzen öffnen, ist Social Media nicht ganz unschuldig.

Schwieriges Gelände als Herausforderung

Pilgerwagen klingt religiös. Doch der Hintergrund für Detlef Bonnemanns vor wenigen Jahren gefassten Entschluss, sich beim Reisen von der Automobilität weitestgehend zu verabschieden, ist profan: Seine Arbeit, Onlinemarketing, ist eine sitzende Tätigkeit, die nach Ausgleich verlangt. Mehrwöchige Wanderungen und mehrtägige Ultraläufe oberhalb der Marathondistanz sind für ihn die Lösung. Weil dabei ein schwerer Rucksack schnell zur Last wird, sann der 53-Jährige auf Abhilfe.

Detlef Bonnemann spannt sich auch für Ultraläufe zwischen die Deichseln. Aber nicht jedes Gelände eignet sich für den Pilgerwagen. Quelle: Kerstin Bonnemann

Herstellerunabhängige Informationen zu Wanderanhängern waren im Internet Fehlanzeige. Das wollte der Wettmarer ändern und in einem Blog eigene Erfahrungen mit seinem 1200 Euro teuren Anhänger teilen. Auf www.pilgerwagennomade.de gibt er Tipps und Informationen darüber, in welchem Gelände der Zweiachser mit Scheibenbremse Vor- und Nachteile hat. Sogar ein Kapitel „Gefahr für Leib und Leben“ über die Risiken schmaler Wege am Abgrund fehlt nicht.

Viele Follower in den sozialen Netzwerken

Bei der Namensgebung für den Blog entschied der Marketingmanager professionell: „Pilgerwagen“ bringe beim Googeln mehr Suchvolumen als Wanderanhänger. „Reiseberichte waren anfangs eigentlich nicht die Idee“, versichert er, „und eine solche Social-Media-Präsenz schon gar nicht.“ Dass beides anders kommen sollte, liegt daran, dass mittlerweile ein digitales Reisetagebuch im Mittelpunkt steht. Anderthalb Jahre nach dem Start haben die dafür zusätzlich zur Website eingerichteten Kanäle auf Facebook (https://www.facebook.com/Pilgerwagennomade) 1800 und auf Instagram (@pilgerwagennomade) 350 Follower. Kerstin Bonnemann ist überzeugt: „Von 100 interessieren sich 99 für unsere Art zu reisen und nur einer für den Anhänger.“

Das ultraleichte Zelt ist stets dabei, ein Plätzchen findet sich immer. Quelle: Detlef Bonnemann

Der Minimalismus des nomadisierenden Ehepaars passt in die Zeit. „Wir sind absolut autark unterwegs“, berichtet die abenteuerlustige 53-Jährige. Geschlafen wird fast ausnahmslos im Zelt, organisierte oder begleitete Touren sind tabu. Ultraleichtzelt, Isomatten und Schlafsäcke, Wechselzeug, Gaskocher und viel Wasser zieht Detlef Bonnemann im Pilgerwagen. Zehn Kilogramm wiegt das Gefährt selbst, doppelt so viel die Zuladung. Der Pilgerwagen bleibt sein Job. Seine Frau schultert Tagesproviant, Picknickdecke und Regenkleidung.

Wenn die Äbtissin zum Mahl einlädt

Beim Reiseblog teilt sich das Paar die Arbeit. Sie ist fürs Fotografieren zuständig, er fürs Schreiben und die Bildbearbeitung. Jeder Tagesbericht wird mit 15 Fotos illustriert. Zweieinhalb Stunden in Wanderpausen und am Abend sind fällig, damit jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr die Vortagesetappe online gehen kann. Die Resonanz ist groß, denn ihre Touren kündigen die Pilgernomaden mittlerweile in den jeweiligen lokalen Gruppen ihrer Wandergebiete in den sozialen Medien an. Bisweilen berichtet dann auch die Lokalpresse. „Da fühlt man sich dann manchmal wie ein C-Promi“, verrät Detlef Bonnemann selbstironisch. Einladungen zu einer Hochzeitsfeier sowie an die Mittagstafel einer Äbtissin im wegen Corona für Besucher geschlossenen Kloster waren bisher die süßesten Früchte solcher Berühmtheit. Für Kerstin Bonnemann sind die Zufallstreffen mit Menschen, von denen sie dank des Pilgerwagens angesprochen werden, das Beste am Nomadenleben: „Die Leute schütten einem ihr komplettes Leben aus.“

Kerstin und Detlef Bonnemann verbindet ihre Abenteuerlust und Freiheitsliebe. „Wir sind unterwegs absolut autark“, berichten sie. Quelle: Martin Lauber

Neun Pilgerwagentouren aus dem vergangenen und diesem Jahr sind auf der Homepage bisher nachzulesen. Die jüngsten stammen von der Romantischen Straße, auf der man den Bonnemanns von Donauwörth über Füssen zur Zugspitze folgen kann, und von der Salzstraße von Lüneburg über Lübeck nach Travemünde. Freizeitnomaden auch ohne Anhänger finden viele Informationen, eingebettet in Fotos und munteren Beschreibungen von Sehenswürdigkeiten, Natur und Begegnungen am Wegesrand.

Von Martin Lauber