Wer schon einmal Reh, Amsel oder Libelle in Burgwedel vor der Linse hatte, hat die Chance auf Preise: Der Burgwedeler Fotowettbewerb der Bürgerstiftung startet auch in diesem Jahr, und die Veranstalter freuen sich auf viele Einsendungen. Das Motto lautet: „Tierisch Wild – Wildtiere in Burgwedel“. Die einzusendenden Fotografien sollen daher Wildtiere, Vögel oder Insekten zeigen. Wichtig ist nur, dass die Bilder in Burgwedel geknipst wurden.

Egal ob jung oder alt, Profi oder Anfänger, Handy oder Spiegelreflexkamera – mitmachen kann jeder. Die Bürgerstiftung möchte möglichst viele Burgwedelerinnen und Burgwedeler dazu animieren, andere an ihren Momentaufnahmen teilhaben zu lassen und mit der Kamera im Gepäck auf Erkundungstour durch die sieben Ortschaften der Gemeinde zu gehen. Das sei besonders für Daheimgebliebene in der Urlaubszeit eine schöne Aktion, sagt Vorstandsmitglied Marc Kodetzki.

Bürger können online für Fotos stimmen

Unter allen Einsendungen wählt eine Jury der Stiftung 30 Fotos aus, für die die Bürger online abstimmen können. „Im letzten Jahr sind über 200 Bilder bei uns eingegangen“, sagt Kodetzki. Er hoffe wieder auf mindestens genauso viele Zusendungen.

Die Fotografen der drei Bilder mit den meisten Stimmen bekommen einen Geldpreis. Eine Preisverleihung ist für Ende September oder Anfang Oktober im Foyer des Amtshofes geplant – vorausgesetzt, die Pandemie macht der Stiftung keinen Strich durch die Rechnung.

Für jeden Monat gibt es ein Bild

Nach Auszählung der Stimmen erstellen die Mitglieder der Bürgerstiftung wie bereits in den Vorjahren einen Kalender, in dem die besten 13 Bilder abgedruckt werden. „Das Siegerbild ziert das Deckblatt“, sagt Kodetzki. Interessierte können den DIN-A3-Kalender ab Ende Oktober für 10 Euro das Stück erwerben können. „Das Geld fließt dann ausschließlich in neue soziale Projekte.“

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es auch auf der Website der Bürgerstiftung. Bei den Fotos ist es wichtig, dass sie in hoher Auflösung und im Querformat eingesendet werden. Außerdem sollen sie nicht bearbeitet sein. Ihre Bilder können die Teilnehmer bis zum 11. September an fotowettbewerb@buergerstiftung-burgwedel.com senden.

Von Nina Andresen