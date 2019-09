Burgwedel

Die Bauarbeiten für die Verlegung des Netzes der Deutschen Glasfaser in Burgwedel haben begonnen. Zwischen Engensen und Thönse verlegten Bautrupps am Donnerstag Leerrohre entlang der K 117. Das Glasfaserkabel wird zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen. Das Leerrohr wird in einer Tiefe von 2,50 Metern unter den Wurzeln der Straßenbäume verlegt, erklärte ein Mitarbeiter der beauftragten Baufirma.

Info-Abende der Deutschen Glasfaser

Über den aktuellen Stand des Netzausbaus informiert die Deutsche Glasfaser am Donnerstag, 26. September, in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel, Auf der Ramhorst 1. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Ein zweiter Info-Abend ist für Dienstag, 1. Oktober, 19 Uhr, im Heidehotel Klütz, Celler Straße 10, in Fuhrberg geplant.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Der Ausbau des Glasfasernetzes beginnt im Oktober

Von Thomas Oberdorfer