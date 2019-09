Dem Wolf auf der Spur – mit dem Fahrrad

Kleinburgwedel

Auf die Spuren der Wölfe gehen, die in der Nähe Burgwedels leben: Das können Kinder und Erwachsene bei einer Fahrradtour der Stadt Burgwedel am Sonnabend, 21. September, von 11 bis 14 Uhr. Die Fahrt führt über etwa elf Kilometer Länge durch die Wälder rund um den Würmsee. Informationen gibt es zu Lebens- und Verhaltensweisen sowie zur aktuelle Verbreitung des Wolfes. Damit wollen die Veranstalter unbegründete Ängste abbauen.

Teilnehmerzahl für Wolfs-Fahrradtour ist begrenzt

Zudem wird der Leiter der Tour, der zertifizierte Wald- und Wildnispädagoge sowie Kooperationspartner der Niedersächsischen Landesforsten, Olaf Slaghekke, zeigen, wie man sich am besten verhält, wenn man doch einmal einem Wolf leibhaftig gegenüber steht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Los geht es um 11 Uhr am Parkplatz der Gaststätte am Würmsee, Am Würmsee 24. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Slaghekke unter Telefon (05139) 985157 entgegen. Für Getränke und Verpflegung müssen die Teilnehmer selbst sorgen. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen.

Von Sandra Köhler