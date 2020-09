Kleinburgwedel

Es brauchte viele Stühle in dieser ungewöhnlichen Kulisse: Wo sonst Metallspäne auf dem Boden fallen, war es am Dienstagabend blitzeblank. Rund 40 Anwohner saßen zwischen Werkbänken und Eisenstangen in der großen Halle der Firma Rosenhagen in Kleinburgwedel. Wohl wissend, dass es viele Zuhörer geben werde, hatte der Ortsrat seine Sitzung dorthin verlegt – Mindestabstände waren so garantiert. Grund für die volle Halle war die Präsentation der Region Hannover zur K119. Planer Johannes Veuskens stellte die Entwürfe für den Ausbau der Ortsdurchfahrt vor – und aus allen Ecken hagelte es an Kritik.

Ortsdurchfahrt ist 1,4 Kilometer lang

Der zum Ausbau angedachte Abschnitt der Ortsdurchfahrt ist 1,4 Kilometer lang. Dabei soll auf der gesamten Länge vom Ortseingang im Westen bis zur Kreuzung von K119 und K118 der Straßenbelag erneuert werden – und die Stadt erneuert zugleich die Regenwasserkanäle. Die Region plant zudem, die Fußwege im Norden und Süden der Wall- und Radenstraße neu zu pflastern. Außerdem will die Region die sechs Bushaltestellen im Dorf barrierefrei ausbauen. Der Entwurf sieht zudem einen Fahrradschutzstreifen auf der Südseite der Ortsdurchfahrt sowie einen Kreisel an der Kreuzung in Richtung Wettmar und Thönse vor.

Der für die Ortsdurchfahrt geplante Fahrradschutzstreifen kommt nicht bei jedem Bürger gut an. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Als Aufreger des Abends entpuppte sich der Umbau des Bereichs unter der Bahnbrücke. Dort soll die bisher 6,5 Meter breite Fahrbahn auf die Hälfte verengt werden. Im Süden plant die Region einen 1,5 Meter schmalen Fußweg und den Schutzstreifen für Radfahrer. Im Norden soll es dann einen kombinierten Geh- und Radweg geben. „Wir sollen wegen der Sicherheit auf der Straße radeln und nun sollen wir auf dem kurzen Stück wieder den Fußweg nutzen“, monierte Ortsbürgermeister Jürgen Schodder ( CDU) und bat darum, das Konzept zu überdenken. Andere Stimmen wurden laut, dass, wenn stets nur ein Fahrzeug die Trogstrecke befahren könne, sich dort lange Staus bilden würden.

Umbau des Kreisels stößt auf Kritik

Viel Gegenwind gab es auch bei dem geplanten Kreisel mit überfahrbarer Mitte. Er soll Raser aus Wettmar und Thönse ausbremsen. Eine Idee, die nicht bei vielen auf Zustimmung stieß: „Die Kreuzung soll so bleiben“, forderte ein Einwohner, der zugleich darauf hinwies, dass die Pflasterung des Kreisels für reichlich Lärm Sorgen werde. „Bislang hat dort alles gut geklappt, warum dann der Umbau?“, fragte sich der Mann.

Bianca Fitzthum (Grüne) lobte hingegen den Ausbau des Kreisels. Sie sprach von einer Rennstrecke in dem Bereich. Die Lösung, den Verkehr so zu beruhigen, sah sie als positiv für Fußgänger und Radfahrer zugleich. Dieser Meinung schloss sich auch Stephan Nikolaus-Bredemeier ( SPD) an. Viele seien im 2000 Bewohner zählenden Dorf mit dem Fahrrad unterwegs. „Die Kreuzung ist ein Knackpunkt.“

Der Ausbau der K119 soll laut Planer Veuskens eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Der Ausbau erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Veusken rechnet damit, dass die Arbeiten im Frühjahr 2021 beginnen. Die Region investiert rund 3,4 Millionen Euro in die Sanierung.

Von Katerina Jarolim-Vormeier