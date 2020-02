Fuhrberg

Eine Menge Schwein haben seit dem Wochenende die besten Fuhrberger Schützen. Am Sonnabend gab es das nämlich zu gewinnen beim beliebten Schweine-Preisschießen. Am treffsichersten waren in diesem Jahr Lukas Mende, Sabine Brünig und Günter Ibsch.

Die drei Sieger durften sich als erste am großen Tisch mit den Preisen bedienen. Um den zu entsprechend zu füllen, mussten gleich zwei Schweine ihr Leben lassen. Insgesamt beteiligten sich 40 Schützen am diesjährigen Fuhrberger Schweine-Preisschießen. Am Ende erhielt jeder einen Preis – damit dürften die Fuhrberger nun gut vorbereitet in die Grillsaison gehen.

Von Thomas Oberdorfer