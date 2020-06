Fuhrberg

Das Fuhrberger Funkloch schließt sich. Am Montag nahm Vodafone eine neue Sendeanlage in Betrieb. Seitdem funkt der Mobilfunkanbieter von dem Mast am Grasbruchweg gleich neben dem Klärwerk und versorgt den Ort mit LTE-Technologie für schnelle Datenübertragung. Die Anlage für GSM – zuständig für die Sprachtelefonie – soll „in zwei Wochen folgen“, erklärte Vodafone-Sprecher Dirk Ebrecht. Diese wird ebenfalls von dem Standort aus senden, ist bereits installiert und muss nur noch in Betrieb genommen werden.

Die wichtigste Nachricht für die Fuhrberger: An vielen Stellen im Ort zeigen die Handys seit Wochenbeginn ein starkes Mobilfunksignal an. Zumindest dann, wenn die Telefonbesitzer Kunde bei Vodafone sind. Konkurrent Telekom will noch in diesem Jahr nachziehen. „Selbst am Frischmarkt sind das jetzt drei von vier Balken“, freute sich Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer bei einem ersten Test der neuen Technik vor Ort.

Der Tipp für den Mast kam vom Ortsbürgermeister

Den Tipp, die neue Sendeanlage doch am Grasbruchweg aufzustellen, bekam Vodafone von ihm. Schließlich stünde am Klärwerk ein großer Mast, der „durchaus noch weitere Antennen aufnehmen könnte“, erklärte Neddermeyer den Netzplanern des Mobilfunkanbieters. Die nahmen den Vorschlag an. Bislang benutzen ausschließlich Behörden den Mast. Polizei und andere haben dort ihre Funkantennen installiert. Das Bauwerk selbst gehört dem Land Niedersachsen, steht aber auf dem Grundstück des Klärwerks und damit auf städtischem Boden.

172 MBit Geschwindigkeit beim Download

Drei neue rechteckige Antennen – jede von ihnen deckt einen 120 Grad-Winkel ab – montierte der Mobilfunkanbieter auf dem Mast. Dazu noch einen Parabolspiegel für eine Richtfunkverbindung. Darüber werden die Daten aus Fuhrberg zur nächsten größeren Station nach Großburgwedel übertragen. „Das ist eine Ausstattung mit Goldrand“, schwärmte Ebrecht bei der Vorstellung der Anlage. Ein kurzer Test bestätigte zumindest die hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Mit dem Handy ließen sich beim Download eine Datenrate von 172 MBit erreichen. Beim Upload waren es immerhin noch 70 MBit.

Vodafone installiert 4G-Technologie

Allerdings: Der modernste Standard ist das nicht, was der Mobilfunkanbieter mit 4G jetzt in Fuhrberg in Betrieb nahm. Mit 5G wären noch wesentlich höhere Übertragungsraten möglich gewesen. Der Netzbetreiber hatte in jüngster Zeit bereits in der Nähe diese Technik installiert. Entsprechende Anlagen wurden kürzlich in der Wedemark und in Eicklingen, südlich von Celle, von Vodafone in Betrieb genommen.

Die Telekom will nachziehen: „Der Mobilfunkanbieter hat mich informiert, dass er in der Dorfmitte einen eigenen Mast aufstellen will und dort seine Technik installieren möchte“, berichtete Neddermeyer von einem entsprechenden Schreiben, das er vor wenigen Tagen von dem Mobilfunkanbieter erhielt.

Fuhrberg gewinnt bei der „Wir jagen Funklöcher“-Aktion

Nach Aussage von Telekom-Sprecherin Stefanie Halle gehört Fuhrberg zu den ersten 50 Gewinnern der Konzern-Aktion „Wir jagen Funklöcher“. „Wir bauen die Anlage an unserem Technikstandort an der Mellendorfer Straße 1b auf“, erklärte sie gegenüber dieser Zeitung. Geplant sei ebenfalls eine Anlage für GSM- und LTE-Technologie. „Von dem Standort aus erreichen wir auch den Teil von Fuhrberg, den wir bislang nicht versorgen konnten. Die Einschaltung soll bis Ende des Jahres erfolgen“, sagte sie.

O2 – der Konkurrent der beiden D-Netz-Betreiber Vodafone und Telekom – installierte bereits vor geraumer Zeit auf dem Windrad Anemone vor den Toren Fuhrbergs seine neue Technik. Zieht jetzt noch die Telekom nach, dann dürfte bis Jahresende für alle Handynutzer das Funkloch Fuhrberg geschlossen sein und Ortsbürgermeister Neddermeyer kann hinter das Projekt einen Haken machen. „Seit Amtsantritt 2001 habe ich mich für eine bessere Mobilfunkabdeckung in unserem Ort stark gemacht“, sagte er. „Jetzt endlich hat es geklappt.“

