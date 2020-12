Kleinburgwedel/Wettmar

Diese Warnung ist nicht zu übersehen. Wer derzeit im Rahden zwischen Kleinburgwedel und Wettmar spazieren gehen will, der landet ganz schnell vor einem mehrere Quadratmeter großen Warnschild und muss umkehren. „Lebensgefahr“ und „Waldweg gesperrt“ prangt in großen Lettern auf einer rotweißen Folie. Die Warnung stammt von den Mitarbeitern des Forstamtes Fuhrberg. Sie sind in dem Waldstück unterwegs, um Holz zu „ernten“.

Hier geht es nicht weiter: Bereits im Frühjahr sperrte Revierförster Lucas Kubel einen Waldweg im Rahden. Damals wurde allerdings kein Holz geerntet, es drohten dicke Zweige von Bäumen abzubrechen. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

„Die schlechten Bäume fällen wir, die guten bleiben stehen“

„Das ist aber kein großflächiger Kahlschlag, wir pflegen den Baumbestand“, erklärt der zuständige Revierförster Lucas Kubel. „Es werden nur einige Bäume entnommen.“ Vor allem um die Bestände von Buchen, Lärchen und Douglasien kümmern sich Kubel und seine Kollegen. „Die schlechteren Bäume fällen wir, die guten bleiben stehen“, erläutert der Förster. Und weiter: „Die Bäume wachsen und brauchen mehr Platz, wir räumen nur ein wenig auf.“

Und das ist auch notwendig, wie Kubel erläutert. „Wenn wir beispielsweise Buchen neu anpflanzen, dann setzen wir pro Hektar rund 8000 junge Bäume. Geerntet werden auf der Fläche am Ende vielleicht 100 große Bäume, mehr nicht.“ Allerdings: „Zwischen Pflanzen und Ernten liegen 140 bis 160 Jahre. Und wir müssen uns zwischendurch immer mal wieder um die Bäume kümmern, den Bestand pflegen.“

Lerchen und Douglasien werden zu Terrassenholz verarbeitet

Auch wenn die jetzt gefällten Bäume nicht zu den besten zählen, vermarkten lassen sie sich trotzdem. „Wir haben dafür feste Abnehmer“, erläutert Kubel. So seien die Stämme von Lärchen und Douglasien gefragt, um daraus beispielsweise Dielen für Terrassen herzustellen. Das Holz ist auch ohne Imprägnierung widerstandsfähig und wetterbeständig. „Eine Sägewerk in der Nähe von Nienburg kauft unsere Stämme auf“, sagt Kubel.

Und auch für die Buchen hat das Fuhrberger Forstamt bereits einen Abnehmer. Die gehen an einen Holzhändler. Die Verwertung der Bäume ist ebenfalls geklärt. „Sie werden zu Eisstielen weiterverarbeitet“, sagt Kubel. Allerdings: Wie viele Eisstiele eine kleine Buche liefert, kann der Förster nicht sagen. „Vielleicht 10.000 Stück? Aber ich weiß das nicht wirklich“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Das restliche Buchenholz wird als Brennmaterial verkauft.

Waldwege im Raden sollen zum Wochenende wieder offen sein

Rund 500 Festmeter Buche, Lärche und Douglasie entnehmen die Forstamtsmitarbeiter derzeit mit einem Harvester dem Wald zwischen Kleinburgwedel und Wettmar. „Die stammen von 2000 bis 3000 jungen beziehungsweise mittelalten Bäumen“, schätzt Kubel. Die Erntemaschine fällt diese nicht nur, sie bereitet die Stämme auch für den Abtransport vor. Ihr Einsatz im Rahden ist allerdings inzwischen beendet. „Wir müssen jetzt nur noch das Holz rücken und an den Wegen für unsere Kunden bereitlegen“, sagt der Förster. Solange bleibt der Wald noch für Spaziergänger gesperrt. „Aber zum Wochenende“, so verspricht Kubel, „werden wir fertig sein, und dann steht einem Ausflug in den Rahden nichts mehr im Wege.“

