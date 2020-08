Großburgwedel

Am Wochenende drei Kubikmeter Styroporplatten an einem Feldweg bei Oldhorst und nun ein großer Berg von Dachlatten auf der Verlängerung des Schnepfenweges zwischen Großburgwedel und Thönse: Schon wieder hat ein Unbekannter seinen Schutt in der Landschaft entsorgt. Entdeckt wurde die Umweltverschmutzung am Dienstag.

Lesen Sie mehr: Umweltverschmutzer entsorgt Styropor an Feldweg

Anzeige

Ob ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Vorfällen besteht, untersucht derzeit die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen, sich auf dem Kommissariat in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Weitere NP+ Artikel

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer