Coronavirus trifft Pestalozzi-Werkstätten finanziell hart

Große Unternehmen fordern in der Corona-Krise mit Verweis auf Arbeitsplätze von der Politik wirtschaftliche Hilfen. Behinderten-Werkstätten wie die der Pestalozzi-Stiftung in Burgwedel sind genauso von Auftragseinbußen betroffen. Doch für diese von der Gesellschaft eher am Rande wahrgenommenen Betriebe ist die Lage ungleich schwieriger.