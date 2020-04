„Alle reden von Kontakteinschränkungen, aber in Burgwedel sollen die Monteure durch die Häuser rennen und die Zähler für Wasser und Gas austauschen“, schimpft Joachim Schrader über die geplanten Wechsel der Uhren. Doch Avacon hält am Austausch fest. Die Monteure kommen in Schutzausrüstung.