Großburgwedel

Etwas fehlt derzeit: In den Pausen des Konfirmandenunterrichts der Gemeinde St. Petri gab es bis zum Beginn der Coronavirus-Pandemie immer Kekse für alle Jugendlichen. „Die gibt es aktuell aus hygienischen Gründen nicht mehr“, sagt Zoe Hoffmann. Für die 13-Jährige ist der Konfirmandenunterricht derzeit „außergewöhnlich, aber trotzdem schön“. Es störe sie nicht, auf manche Dinge zu verzichten. „Auch nicht auf die Kekse“, sagt sie. Zoe kann den coronabedingten Restriktionen sogar etwas Positives abgewinnen: „Es ist insgesamt im Unterricht ruhiger geworden. Alle halten außerdem Abstand.“ Doch die Kekse sind nicht das Einzige, was sich im Unterricht geändert hat – wie ein Besuch bei den Konfirmanden zeigt.

Beliebter Theaterkurs entfällt aufgrund von Corona

Diese müssen bei St. Petri bestimmte Basiskurse besuchen und können zusätzlich noch weitere Kurse wählen. „Besonders beliebt war in der Vergangenheit immer das Theaterprojekt mit den Bewohnern des Pflegeheims Lindenriek“, sagt Pastorin Bodil Reller. Zoe hatte diesen Kurs ursprünglich für sich auserkoren. „Leider musste das aber entfallen“, sagt sie. Stattdessen hat sie sich für den Besuch des Hochseilgartens in der Eilenriede in Hannover entschieden, die Besichtigung der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen und den Nähkurs. „Die Ausflüge sind mit Abstand problemlos möglich gewesen. Die Eltern haben jeweils ihr eigenes Kind zum Veranstaltungsort gefahren“, sagt Reller.

Anzeige

Im Konfirmationsunterricht geht es auch sportlich zu. Pastor Jens Blume schickt jeweils zwei Jugendliche zum Wettlauf um die Kirche. Hier messen sich Zoe Hoffmann (rechts) und Bo Hungerland. Quelle: Mark Bode

Weitere NP+ Artikel

Ein Fußballturnier, das in den vergangenen Jahren immer ausgetragen wurde, musste hingegen in diesem Sommer entfallen. „Immerhin“, sagt Zoe, „durften wir unsere Konfirmandenfahrt im März noch machen.“ Damals ging es in der Gruppe nach Osterode am Harz. „Fünf Tage später kam der Lockdown“, erinnert sich die Jugendliche. „Da konnten wir in der Gruppe noch singen. Das ist seit Corona nicht mehr möglich“, sagt Reller.

Bis zu 70 Jugendliche melden sich pro Jahr zum Konfirmationsunterricht an

Sie, Pastor Jens Blume und Diakonin Elke Seidlitz teilen sich die Betreuung der Jugendlichen auf, die mit der Konfirmation das kirchliche Erwachsenenalter erreichen. Zwischen 50 und 70 Jugendliche melden sich in jedem Jahr bei der Großburgwedeler Kirchengemeinde für den Unterricht an. Sie werden jeweils in kleine Gruppen aufgeteilt. Im großen Gemeindesaal dürfen sich laut Hygienekonzept nur 18 Konfirmanden zeitgleich aufhalten, dazu die Kirchenmitarbeiter.

Im Konfirmationsunterricht von Pastor Jens Blume im großen Saal der St.-Petri-Gemeinde sitzen alle Jugendlichen mit Mindestabstand von einander entfernt. Quelle: Mark Bode

Blume betreut an diesem Nachmittag eine Gruppe im Saal und spricht mit ihr über die zehn Gebote. Alle sitzen im vorgegebenen Abstand voneinander an Tischen. Zwischenzeitlich schickt Blume sie zum Wettlauf um die Kirche. Dabei sind die großen Flügeltüren geöffnet. „Alle 45 Minuten erfolgt zudem eine Stoßlüftung“, erklärt Reller. Draußen auf der Grünfläche hat es sich Seidlitz mit sieben Jugendlichen auf Gartenstühlen bequem gemacht. Sie besprechen letzte Details vor ihrer Konfirmation.

„Während der Sommermonate haben wir insgesamt viel Zeit im Freien verbracht“, sagt Reller. Im September klappte das noch gut, doch das wird in den bevorstehenden Monaten schwerlich möglich sein. „Wir müssen noch genau überlegen, wie wir das Programm mit allen Gruppen im Winter konkret durchführen“, sagt Reller.

Wegen Corona-Einschränkungen: Fünf Jugendliche warten mit Konfirmation

Aus dem aktuellen Abschlussjahrgang wurden von insgesamt 63 Jugendlichen jeweils knapp die Hälfte im Juli sowie Anfang September konfirmiert. Lediglich fünf verzichten vorerst darauf. „Sie wollen erst im nächsten Jahr konfirmiert werden, wenn sie wieder im normalen Umfang feiern können“, sagt Reller. Die Feier ist den meisten Konfirmanden besonders wichtig. Aliah Kaste (14) wurde vor wenigen Tagen konfirmiert. „Immerhin konnten wir im Kreise der Familie zusammenkommen“, sagte sie. Für Timm Mosenthin (14) kam eine weitere Verzögerung der Konfirmation nicht infrage. „Man möchte es irgendwann auch mal hinter sich bringen.“ Mit der Feier im kommenden Jahr befasst sich auch schon Zoe. Sie gehört zu den fünf, die noch warten wollen. „Wir planen schon, nur leider kann man aktuell gar nicht abschätzen, wie viele Gäste wir einladen können.“

Von Mark Bode