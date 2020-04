Corona: Burgwedeler Kirchen suchen fleißige Näher

Burgwedel

Die Burgwedeler Kirchengemeinden haben einiges auf die Beine gestellt in Sachen Nachbarschaftshilfe in Zeiten der Corona-Pandemie. Nun bitten sie selbst um Hilfe – unter anderem für ihre Helfer. Sie möchten den Ehrenamtlichen, die im Rahmen der Initiativen St. Marcus hilft und St. Petri und St. Paulus helfen für Menschen aus der Risikogruppe einkaufen, ein wenig mehr Sicherheit schenken und sie mit Mund-und-Nase-Masken ausstatten. Doch dazu braucht es Menschen, die solche anfertigen möchten. Auch die Diakoniestation für ambulante Kranken- und Altenpflege soll von dem Projekt profitieren.

Mehr Sicherheit für ehrenamtliche Einkaufshelfer

Auch wenn die Funktion, die die selbst angefertigte Behelfsmasken aus Stoff bieten, in erster Linie darauf beruht, dass eigene Erreger nicht per Tröpfcheninfektion weitergegeben werden: Viele Menschen fühlen sich so einfach sicherer. „Überall wird schon genäht, doch viele Einrichtungen wissen nicht, wo sie solche Mundbedeckungen herbekommen sollen“, sagt Bodil Reller, Pastorin in St. Petri Burgwedel. „Wir möchten hier gern unterstützen und koordinieren.“ Gerade bei den Einkaufshelfern bestehe Bedarf. „Eigentlich soll das ja kontaktlos funktionieren. Aber wenn die, denen geholfen wird, die Helfer sehen, wird doch mal ein Fenster geöffnet, weil sie Danke sagen wollen.“

Stoffe und Schnittmuster werden gestellt

„Deshalb suchen wir Näher, die uns unterstützen“, sagt Reller. Eine ganz Fleißige gibt es bereits: Die neunjährige Linea näht seit drei Wochen. Zuerst hat sie die Behelfsmasken in der Nachbarschaft und an das Personal eines Supermarktes verteilt, jetzt unterstützt sie die Aktion der Kirchengemeinde. Stoff und Schnittmusterbögen können sich Interessierte unter dem Vordach des St.-Petri-Gemeindehauses abholen, sagt Reller. Die fertigen Atemmasken sollen an den Gemeindehäusern in Wettmar und Großburgwedel und im Fuhrberger Pfarrhaus abgegeben werden. „In Großburgwedel gibt es einen Behälter, an dem große Briefumschläge hängen, in die man die Masken einlegen soll.“

Auch die Bürgerstiftung unterstützt die Aktion: Sollten richtig viele Gesichtsmasken zusammenkommen, wolle er Kontakt zur Stadt aufnehmen zwecks eines Standes auf dem Wochenmarkt, kündigt der Vorsitzende Walter Heitmann an. „Dort würden wir diese an Bürgerinnen und Bürger abgeben.“

Zum Nähen sollen kochbare Baumwollstoffe verwendet werden, und vor dem ersten Tragen müssen die Masken noch gewaschen werden, erklärt Reller. Die Pastorin ist für Fragen per E-Mail an reller@st-petri-burgwedel.de zu erreichen.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler