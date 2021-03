Burgwedel

Die dritte Corona-Welle wird jetzt auch in Burgwedel spürbar. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag vergangener Woche noch bei 62,7, so kletterte sie inzwischen auf 139,9. Diese Zahl meldete am Dienstagnachmittag das Gesundheitsamt der Region Hannover.

Lange Zeit lag der Wert unter 50 Infektionen innerhalb von sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Trotz des Anstiegs liegt Burgwedel aber weiterhin unter dem Durchschnittswert der Region Hannover. Der kletterte am Dienstag auf 153,1.

Aktuell sind in der Stadt 42 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich 433 Personen angesteckt.

Von Thomas Oberdorfer