Burgwedel

„Es gibt leider keine freien Termine mehr“: Wer sich für die Impfaktion im Rathaus im Großburgwedel anmelden wollte, entdeckte bereits am Freitagmorgen diese Nachricht im Onlinebuchungssystem des DRK Region Hannover. Tatsächlich hatten Stadt und DRK wohl ein heiß begehrtes Angebot gemacht, als sie ankündigten, an zwei Dezember-Terminen im Rathaus in Großburgwedel Zweit- und Drittimpfungen gegen Corona anbieten zu wollen. Alle rund 150 Termine waren binnen kürzester Zeit vergeben.

Die Bürgerinnen und Bürger können aber auf neue Termine zur Impfung im Rathaus hoffen. „Es ist für uns ein gutes Zeichen, dass das Angebot auf so großes Interesse stößt. Deswegen sind bereits weitere Termine für Januar in Planung“, kündigte Burgwedels neue Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) am Freitag an.

Von Carina Bahl