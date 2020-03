Wegen Corona: Campingplatz am Springhorstsee ist geschlossen

Großburgwedel

„Die Vögel zwitschern, die Enten paddeln auf dem Springhorstsee. Und weit und breit kein Mensch. Es ist, als liege alles im Dornröschenschlaf“, sagt Marion Scholz. Normalerweise würde das schöne Wetter nun kurz vor den Osterferien viele Menschen auf ihren Campingplatz treiben. Doch das ist in diesem Jahr anders. Wie eigentlich fast alles. Wegen der Corona-Pandemie hat Scholz ihren Campingplatz geschlossen. Bleiben dürfen nur die, die ihren ersten Wohnsitz dort angemeldet haben.

Wer seinen Erstwohnsitz auf dem Platz hat, darf bleiben

„Die meisten Leute haben Verständnis“, sagt Scholz. „Ich sage mal: 99 Prozent.“ Damit auch jeder Bescheid weiß, hat sie einen Aushang am Tor gemacht. 365 feste Stellplätze gibt es auf dem Campingplatz am Springhorstsee. Dieser existiert seit 1971 und ist insgesamt etwa 50 Hektar groß. Es gibt also viel Platz zwischen den einzelnen Stellplätzen. Doch das ändert nichts an der Schließung. Bleiben dürfen nur diejenigen, die ihren ersten Wohnsitz auf dem Campingplatz angemeldet haben. Das sind etwa zehn Menschen, sagt Scholz. Für die bleiben drei Toiletten im Sanitärhaus geöffnet. „So machen wir das im Winter auch“, sagt die Betreiberin.

Das Ordnungsamt der Stadt Burgwedel – dort hatte sich Scholz auch über die Allgemeinverfügung der Region erkundigt – sei bereits zur Kontrolle vorbeigekommen und zufrieden gewesen. Wer noch etwas in seinem Kühlschrank habe oder sonstige Sachen von seinem Stellplatz holen wolle, könne dies trotzdem tun, sagt Scholz. „Alles andere können wir aber nicht erlauben.“ Das Entspannen am See fällt also erst einmal auf unbestimmte Zeit flach.

