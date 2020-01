Wettmar

Nach einem kleinen Brand in Wettmar ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Wie ein Sprecher am Donnerstag vermeldete, war der Inhalt eines Altkleidercontainers an der Hauptstraße bereits in der Silvesternacht in Brand geraten. Zeugen alarmierten gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr, die beim Löschen keine Mühe hatte.

Die Polizei vermutet, dass ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper in den Container geworfen hatte, der bei der Detonation wiederum die Altkleider entzündete. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat wenden.

Von Frank Walter