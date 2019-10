Großburgwedel

In die Traumfabrik Hollywood entführt Classic Cinema seine Besucher erneut am Freitag, 1. November: Auf der Leinwand des Amtshofes ist dann der Film „ Sunset Boulevard“ zu sehen.

Das US-amerikanische Filmdrama aus dem Jahr 1950 setzt sich in sarkastischer Weise mit den Mechanismen der Traumfabrik Hollywood auseinander. Unter der Regie von Billy Wilder („Manche mögen’s heiß“) spielen Gloria Swanson, William Holden und Erich von Stroheim die Hauptrollen. Das amerikanische Film Institute listet „ Sunset Boulevard“ auf Platz 12 der besten amerikanischen Filme aller Zeiten.

Darin trifft der erfolg- und mittellose Drehbuchautor Gillis auf der Flucht vor seinen Gläubigern auf die Stummfilm-Diva Norma Desmond, die auf ihrem Anwesen allein mit ihrem Butler Max von Meyerling lebt und ihrem längst verblassten Ruhm aus vergangenen Tagen nachtrauert. Norma, die von einem gefeierten Comeback träumt, bittet Gilles, ein von ihr verfasstes Skript zu überarbeiten. Was sie nicht einsehen will: Niemand in Hollywood interessiert sich in der neuen Tonfilmära noch für den einstigen Star, ihre angebliche Fanpost kommt von Butler Max. Billy Wilders Klassiker erhielt elf Nominierungen für den Oscar und wurde mit je einem Oscar für das beste Drehbuch, die beste Filmmusik und die besten Szenenbilder ausgezeichnet.

Die Vorführung am 1. November im Amtshof beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten für 3 Euro gibt es in der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel und an der Abendkasse.

Lesen Sie dazu auch:

Classic Cinema spendet 2200 Euro an drei Burgwedeler Einrichtungen.

Von Antje Bismark