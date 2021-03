Burgwedel

Den Burgwedeler Claas Jaeckel zieht es in die Bundespolitik. Vor wenigen Tagen wurde er zum neuen stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Liberalen Hochschulgruppen gewählt. Künftig wird er sich in seinem neuen Amt vorrangig um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gruppen kümmern. Angesichts der Corona-Pandemie wählte die Bundesmitgliederversammlung ihren neuen Vorstand per Briefwahl. Jaeckel ist zudem bereits seit Längerem als Beisitzer Mitglied im Vorstand des Burgwedeler Ortsverbandes der FDP. Er studiert an der Leibniz-Universität Hannover Life Science.

Von Thomas Oberdorfer