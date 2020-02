St. Paulus: Christen feiern ökumenischen Aschermittwoch

Großburgwedel

Auch in diesem Jahr feiern Katholiken und Protestanten am Aschermittwoch gemeinsam den Beginn der Fastenzeit. Diese Zeit vor Ostern steht im Zeichen der Umkehr- und Erneuerungsbereitschaft. Aus diesem Anlass lädt die Kirchengemeinde St. Paulus alle Gläubigen für Mittwoch, 26. Februar, ab 19 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in die St.-Paulus-Kirche, Mennegarten 2 in Großburgwedel, ein. Dort können die Christen das Aschenkreuz erhalten.

Im Anschluss an den Gottesdienst bittet der Ökumenische Arbeitskreis Burgwedel-Isernhagen ins Pfarrheim der St.-Paulus-Kirche. Dort gibt es neben einem kleinen Imbiss gegen 20.30 Uhr auch einen Vortrag von Pastor Ralf Tyra zu dem Thema „Christlich im 21. Jahrhundert – Brauchen wir dafür die Kirche?“. Dabei möchte der Pastor auf die verborgenen Potenziale der Kirche aufmerksam machen und einen praktisch-theologischen Blick hinter die Kulissen geben. Wer mag, kann über die künftige Bedeutung der Kirche diskutieren.

Lesen Sie auch

Von Elsa Scholz