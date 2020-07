Engensen

Als die Nachricht in Engensen „wie eine Bombe einschlug“, genossen Otto und Christa Laue noch ihr romantisches Wochenende in St. Andreasberg im winterlich verschneiten Harz. Ernst war es den beiden schon vorher gewesen, doch an jenem 11. Februar 1960 entschlossen sie sich ganz spontan, sich zu verloben. „Wir kauften die Verlobungsringe an dem Wochenende in St. Andreasberg“, erinnert sich Christa Laue. Regelmäßig verbrachten die beiden ein paar Tage in der Skihütte von Hans Neuse, einem väterlichen Freund Otto Laues.

Weil das frisch verlobte Paar die Neuigkeit noch am selben Tag per Telefon als Anzeige im „Burgdorfer Kreisblatt“ aufgab und die Ausgabe am Sonnabendmittag in den Briefkästen der Engenser lag, wurde die Rückkehr in den Heimatort mit Spannung erwartet. So ganz überraschend war der Entschluss zur Hochzeit dann doch nicht, erzählt Christa Laue, geborene Hartmann. „ Hans Neuse hatte immer wieder auf die Wiese hinter dem Haus gezeigt und gesagt: ,Das ist die Verlobungswiese.‘“ So war es dann auch – und weil kurz darauf die Hochzeit anstand, können die Laues am Dienstag, 21. Juli, ihre diamantene Hochzeit feiern.

Anzeige

Sie Kontoristin, er Dachdeckermeister

Geahnt hatten auch die Engenser, dass das mit Otto und Christa keine Kurzgeschichte sein würde, verband die beiden doch bereits eine gemeinsame Schulzeit an der Volksschule des Dorfes. Nach dem Abschluss besuchte Christa die Handelsschule, arbeitete als Kontoristin und Lohnbuchhalterin unter anderem in Hannover. Otto gründete nach seiner Lehre und der Meisterprüfung im Jahr 1957 seinen eigenen Dachdeckerbetrieb, der heute in dritter Generation geführt wird.

Weitere NP+ Artikel

Im Mai desselben Jahres liefen sich beide auf dem Jubiläumsball der örtlichen Feuerwehr wieder über den Weg. „Eigentlich hatte ich mit Feiern nicht viel am Hut“, sagt Christa Laue. Doch Otto hatte Erfolg mit seinen zaghaften Annäherungsversuchen, und so blieb die knapp zwei Jahre jüngere Christa bei ihm. Der heute 87-Jährige gibt zu, dass die Avancen nicht nur amouröse Gründe hatten: „Ich war damals auf der Suche nach einer zuverlässigen Bürokraft, also half Christa mir mit der Buchhaltung.“ Gelernt hatte sie dies bereits als junges Mädchen im väterlichen Bauunternehmen.

Zwei Söhne für die Laues

Am 21. Juli 1960 folgte die standesamtliche Trauung, einen Tag später läuteten die Hochzeitsglocken in der Wettmarer Kirche. Nach der Feier mit rund 100 Gästen fanden die frisch Vermählten Ruhe in ihrem Haus am Alten Postweg, welches lange direkt neben dem heutigen Wohnhaus der Laues stand.

Vor ihrem Haus am Alten Postweg feierte das Ehepaar damals eine sommerliches Fest mit rund 100 Gästen. Quelle: privat

Ihren Fleiß bewies Christa auch, nachdem im Dezember des Hochzeitsjahres erst Sohn Hartmut und 1962 dann Holger zur Welt gekommen waren. Während Otto sich dem Betrieb und später auch der Kommunalpolitik widmete, hielt seine Frau als das, was man heute Familienmanagerin nennen würde, alles zusammen. „In der Küche war ein Laufstall aufgebaut, damit Christa sich um das Büro und den Haushalt kümmern konnte“, erzählt Otto Laue. Mit seiner Frau bildete er so ein eingespieltes Team, bei dem es auch hin und wieder heiß herging. „Vertragen haben wir uns aber immer wieder“, sagt Christa Laue mit einem Lächeln im Gesicht.

Während der Corona-Pandemie verbrachten beide viel Zeit zu Hause. Christas geliebte Chorproben finden immer noch nicht wieder statt. Otto muss jedoch nicht mehr auf seine tägliche morgendliche Radtour verzichten, erzählt er. Gefeiert wird die diamantene Hochzeit im engen Familienkreis, eine große Feier lässt die Pandemie nicht zu.

Von Elena Everding