Großburgwedel

Heba hebt die Arme und lacht. Sie läuft um ihren Stuhl und singt – erst verhalten, dann immer lauter. Die Achtjährige nimmt an der Schnupperstunde des Kinder- und Jugendchors MiMaMu teil, die der Verein als Ferienpassaktion anbietet.

Doch gemeinsam Singen ist in der Pandemie so eine Sache. Auch im Amtshof stehen die Stühle weit auseinander. Die Kinder sitzen oder stehen nahe an den Stühlen, um die Abstände einzuhalten. „Jetzt ist der Stuhl der Umkreisungspunkt“, sagt Chorleiterin Kristina Rokahr.

Eigentlich stehen Kinder beim Proben eng zusammen

Eigentlich sei es wichtig, dass die Kinder eng zusammenstehen, um nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen zu hören, sagt die Gesangspädagogin. „Dieses Chorgefühl ist ein anderes.“ Sie ist trotzdem froh, dass sie wieder in Präsenz proben können. Zu dieser Stunde sind immerhin mehr als 20 Kinder in den Amtshof gekommen.

Chorleiterin Kristina Rokahr gestaltet die Proben spielerisch. Quelle: Alina Stillahn

Während des vergangenen Jahres waren Übungsstunden nur eingeschränkt möglich, erzählt Rokahr. Zu Anfang habe es Videoproben, manchmal auch Proben zu viert im Garten gegeben. Auch über die Videoplattform Zoom habe sie unterrichtet. Doch das sei nur eine Notlösung gewesen, weil man wegen der zeitlichen Verzögerung schwer miteinander singen könne.

Für die Kleinen funktioniert digital nicht

Die Distanz ist für Rokahr auch ein Grund, warum so viele Kinder den Chor verlassen haben. 28 haben sich abgemeldet, sagt der Vorsitzende des Vereins, Sebastian Willing. Im Jugendchor habe der digitale Unterricht nicht zu vielen Abgängen geführt. „Die Jugendlichen sind das gewöhnt“, sagt Willing. „Doch für die Kleinen hat das nicht so gut funktioniert.“

Mittlerweile ist wieder mehr möglich. Es gab eine Probenfahrt, und sogar ein Konzert konnten die Kinder und Jugendlichen geben – zu dem Ex-Bundespräsident Christian Wulff als Unterstützung kam. Auch für den Herbst ist wieder eine Musicalaufführung geplant. Die Proben dazu sollen nach den Sommerferien beginnen.

Heba findet das Singen super und hat bei der Probe auch eine Pose gelernt. Quelle: Alina Stillahn

Doch angesichts steigender Inzidenzen ist auch das nicht sicher. „Wir planen derzeit von Woche zu Woche“, sagt Willing. Immerhin scheint das Nachwuchsproblem nicht mehr ganz so dramatisch: Heba reckt strahlend einen Daumen nach oben auf die Frage, wie sie die Schnupperstunde fand. Nach den Ferien will sie weiter im Chor singen.

Von Alina Stillahn