Kleinburgwedel

In Kleinburgwedel ist ein Wohnmobil der Marke Citroen verschwunden. Der Camper stand zwischen Donnerstag, 6. Mai, 20 Uhr, und Freitag, 7. Mai, 10 Uhr, an der Schulstraße in dem Burgwedeler Ortsteil. Der Wagen war dort „ordnungsgemäß abgestellt“, wie die Polizei in ihrem Bericht vermerkte. Außerdem sei die Straße in dem Bereich auch nachts gut ausgeleuchtet, ergänzten die Beamten.

Sie geben den Wert des fast fabrikneuen Wohnmobils mit 40.000 Euro an. Der Camper wurde erst im vergangenen Jahr produziert. Die Polizei hofft nun, den Dieben durch Zeugenaussagen auf die Spur zu kommen. Die Unbekannten hinterließen am Tatort keinerlei verwertbare Spuren. Die Beamten des zuständigen Großburgwedeler Polizeikommissariats nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (05139) 9910 entgegen.

Von Thomas Oberdorfer