Die SPD in Burgwedel hat sich beim Aufhängen von Wahlplakaten nicht an die Regeln gehalten – so lautet zumindest der Vorwurf der CDU, konkret auch an Bürgermeister Axel Düker (SPD). Die Sozialdemokraten räumen Fehler ein – finden ihrerseits aber ebenfalls deutliche Worte.