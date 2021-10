Großburgwedel

Auch im neuen Rat werden Christdemokraten und Liberale wieder ein Gruppe bilden – und damit die absolute Mehrheit haben. Den Vorsitz übernimmt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Kranz. Sein Stellvertreter wird der ehemalige Bürgermeisterkandidat und FDP-Fraktionsvorsitzende Ulrich Friedrich.

Dabei hatte Letzterer bei seiner Kandidatur angekündigt, mit den Liberalen eine eigene Fraktion zu bilden und sich auch inhaltlich stärker von der CDU abgrenzen zu wollen. „Der Ehrgeiz war ein anderer, nämlich unabhängig zu sein“, gibt Friedrich zu. Die Entscheidung, nun eine Gruppe mit der CDU bilden zu wollen, sei auch wegen des neuen Berechnungsverfahrens zur Sitzverteilung in den Ausschüssen gefallen. Dadurch müssen sich die kleineren Parteien teils mit einem Grundmandat zufriedengeben. Das heißt, sie haben zwar ein Rede-, aber kein Stimmrecht.

„So kann man da ganz schlecht etwas bewirken“

„So kann man da ganz schlecht etwas bewirken“, sagt Friedrich. Aber: „Wir haben eine Gruppenbildung beschlossen und keine Koalition.“ Wie es inhaltlich weitergehe, werde sich erst in den kommenden Wochen entscheiden. Dabei steht eine wichtige Neuerung, die CDU und FDP gemeinsam anstoßen möchten, bereits fest, wie Kranz sagt.

So soll ein neuer Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr gegründet werden. „Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss ist einfach überfrachtet“, sagt er. Der Jugendausschuss soll künftig Kinder- und Jugendausschuss heißen, weil auch viele Themen zum Beispiel die Kitas betreffend dort besprochen würden. Es handelt sich dabei also nur um eine redaktionelle Änderung. Der Sport- und Freizeitausschuss soll künftig Sport-, Freizeit- und Kulturausschuss heißen. Das entspreche eher der Organisation im Rathaus.

Rainer Fredermann soll Ratsvorsitzender bleiben

Als neuen Ratsvorsitzenden bringen die Christdemokraten ihren Vorsitzenden Rainer Fredermann in Stellung. Der Regions- und Landtagsabgeordnete war bereits in der vergangenen Legislaturperiode Chef des Rates gewesen.

Dazu wollen CDU und FDP jeweils einen stellvertretenden Bürgermeister für die neue Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) nominieren. „Und wir haben gemeinsam beschlossen, auch der SPD einen gleichberechtigten Stellvertreter anzubieten, ohne eine Gegenleistung zu fordern“, sagt Kranz. Dies geschehe in der Hoffnung, dass SPD und Grüne dieses Signal als Geste der gemeinsamen Zusammenarbeit verstehen – und ähnliche Mitwirkungsangebote auch in den Ortschaften Fuhrberg und Engensen an die dortigen CDU-Ortratsmitglieder machen. Dort sind die Christdemokraten in der Minderheit.

Bis auf die AfD stehen alle Fraktionsvorsitzenden fest

Bei der SPD steht der Vorsitzende schon länger fest: Joachim Lücke wird die Fraktion auch in der kommenden Ratsperiode führen. Auch bei den Grünen wird Erwin Fette den Fraktionsvorsitz behalten, wie seine künftige Stellvertreterin und Grünen-Chefin Bianca Fitzthum mitteilt. Einzig die AfD hat sich noch nicht für einen Vorsitzenden entschieden, sagt Volker Körlin. „Ich werde mich natürlich bewerben.“

Der Rat entscheidet unter anderem über die Bildung der Ausschüsse, den Ratsvorsitzenden und die Stellvertreter der Bürgermeisterin in seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 4. November, um 19 Uhr in der Agora der IGS Großburgwedel, Auf der Ramhorst 2. Dann wird auch Wendt vereidigt.

Von Alina Stillahn