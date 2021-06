Burgwedel

Die CDU Burgwedel lädt in ihrer Stadtgespräch-Reihe zum digitalen Gedankenaustausch via Zoom ein. Bei der Veranstaltung am Sonntag, 27. Juni, ab 11.15 Uhr wollen die Christdemokraten den Bürgerinnen und Bürgern genau zuhören, welche Vorstellungen und Ideen sie für das Zusammenleben in der Stadt Burgwedel haben. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff wird als prominenter Bürger zu Beginn einen Impuls geben. Seine Sicht auf das Zusammenleben in der Stadt und seine Hinweise zu den Potenzialen und Herausforderungen Burgwedels will die CDU anschließend in den Gedankenaustausch mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit Bürgermeisterkandidatin Ortrud Wendt aufnehmen.

Bürger können alle Themen, die sie bewegen, ansprechen

Dabei kann es laut des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Rainer Fredermann um die Verkehrs- und Parkplatzsituation, die Innenstadt mit ihrem Einzelhandel und ihrer Gastronomie, das Stadtbild, die Baulandentwicklung, Gewerbeansiedlungen, um Steuern, die digitale Ausstattung der Schulen, Nachhaltigkeits- und Umweltthemen, Sport- und Freizeitangebote und vieles mehr gehen. Auch will die CDU fragen, ob sie mit Blick auf die Klimaziele eher über Ge- und Verbote Veränderungen im Handeln der Bürger herbeiführen oder vermehrt über Anreize und Aufklärung ein Umdenken in Gang bringen sollte.

Wer beim digitalen Stadtgespräch dabei sein möchte, kann sich per E-Mail an post@cdu-burgwedel.de anmelden. Er oder sie erhält dann die Einladung zum Zoom-Meeting.

Von Frank Walter