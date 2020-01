CDU Wettmar lädt zum Neujahrsempfang ein

Wettmar

Die CDU Wettmar lädt für Sonntag, 19. Januar, um 11.30 Uhr zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang in den Gemeindesaal der Kirchengemeinde St. Marcus an der Hauptstraße 25 ein. Wie in jedem Jahr spielt das ehrenamtliche Engagement im Ort beim Empfang eine tragende Rolle. Die Christdemokraten ehren auch in diesem Jahr eine Bürgerin oder einen Bürger aus Wettmar, der sich im besonderen Maße für die Gemeinschaft im Dorf einsetzt.

Im vergangenen Jahr hatte der „Dorfkümmerer“ Jonas-Christian Kurtze die Auszeichnung erhalten. Davor war Hella Seegers zur Bürgerin des Jahres ernannt worden. Bleibt also abzuwarten, ob am Sonntag dann wieder eine engagierte Frau oder erneut ein Mann ausgezeichnet werden wird. Zudem haben einige CDU-Abgeordnete aus den verschiedenen Parlamenten ihren Besuch beim Neujahrsempfang angekündigt.

Von Katerina Jarolim-Vormeier