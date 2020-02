So reagieren die Leser auf die Berichterstattung über Posts des CDU-Chefs

Fuhrberg

Für Diskussionen unter den Fuhrbergern und Burgwedelern sorgt der Artikel „Politik streitet über Facebook-Posts“. Der Fuhrberger CDU-Chef Frank Töllner hatte mehrere Posts von AfD-Mitgliedern gelikt oder weitergeleitet. Die Redaktion erreichten gleich mehrere Briefe und Stellungnahmen. Und das bewegt die Menschen.

„Klima im Land hat sich verändert“

Der Artikel hat Heide Deter veranlasst, sich in einem offenen Brief an den Fuhrberger Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer zu wenden. Darin schreibt Deter, dass sie sehr enttäuscht sei, dass sich der Bürgermeister „vor ein CDU-Mitglied stellt, das AfD-Positionen vertritt“. Wörtlich heißt es in dem Brief weiter: „Das Klima in unserem Land hat sich verändert, Beleidigungen, Rassismus und Gewalt haben zugenommen. Den größten Anteil daran hat die AfD, die rechte Positionen mit dem entsprechenden Sprachgebrauch salonfähig gemacht hat. Wir alle müssen uns dagegen wehren, damit wir in unserer Demokratie weiterleben können in Toleranz und Würdigung vor dem Anders-Sein, hier: den Flüchtlingen. Nicht die SPD tritt 17 Jahre Zusammenarbeit mit den Füßen, sondern diejenigen, die sich vor jemanden stellen, der unsere Grundwerte verneint. Wie hält es die CDU Fuhrberg mit dem rechten Rand? Sie sind sonst ein Mann des Ausgleichs, hier sollten Sie klar gegen Rechts Position beziehen.“ Am Mittwoch reagierte Neddermeyer auf das Schreiben – er lud Deter und zwei weitere Fuhrberger, die sich dem offenen Brief angeschlossen hatten – zu einem Gespräch ein.

„Politische Ämter bringen Verantwortung mit sich“

Ebenfalls deutliche Worte findet Andrea Hesse von der offenen Gesellschaft Langenhagen und zugleich Sprecherin des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen. „Das war ein wichtiger Kommentar in der Zeitung. Das Aufgreifen rechtsextremer Chiffren zersetzt unsere Demokratie langsam, aber stetig. Solch ein Verhalten hat auch in einem kleinen Ort wie Fuhrberg Folgen für das Gemeinwesen. Sich nach einem solchen Verhalten auf die Meinungsfreiheit zu berufen oder zu behaupten, man sei in eine Falle getappt, ist einfach nur erbärmlich. Politische Ämter bringen Verantwortung mit sich – das sollte auch der Vorsitzende eines kleinen CDU-Ortsverbandes wissen. Ich und viele andere Menschen in meinem Umfeld haben einfach die Nase voll davon, dass wir von konservativen Politiker*innen immer wieder dummdreiste Anbiederungen an die AfD lesen müssen, diese Leute aber nie dabei sind, wenn wir vor Ort Grenzen ziehen gegen die Mörder von Hanau oder Halle und ihre Wegbereiter.“

„Grenzen werden fließend“

Unterdessen schreibt Ingo Rogner auf der Facebook-Seite HAZ-Burgwedel: „Jeder muss seine Meinung äußern dürfen. Das ist doch Demokratie oder? Alles andere wäre eine Hexenjagd.“ An gleicher Stelle kommentiert Matthias Blazek: „Leider werden durch das Verhalten von Herrn Töllner die Grenzen fließend.“

Töllner hatte die Posts bereits vor dem Jahreswechsel von seinen Seiten entfernt, wie Burgwedels CDU-Chef Rainer Fredermann betont. Er selbst habe allerdings erst im Januar nach einem Gespräch mit dem Juso-Vorsitzenden Julian Kienast von den Posts erfahren, sagt er.

