Großburgwedel

Nicht alle Erstklässler in Burgwedel sind im vergangenen Jahr in den Genuss des Figurentheaters Marmelock gekommen. Grund war die Corona-Pandemie. Deshalb hat die Bürgerstiftung jetzt vor den Sommerferien die Kinder aus Fuhrberg, Thönse und Kleinburgwedel wieder in den Amtshof eingeladen. Britt Wolfgramm erzählte in zwei Vorstellungen den Jungen und Mädchen die Geschichte von Eliot und Isabella, die von einem geheimnisvollen Leuchtturm handelt. Die Bürgerstiftung bringt mit dem Projekt den Kindern das Theater näher. Und das mit Erfolg: Die Erstklässler amüsierten sich prächtig.

Gebannt verfolgen die Kleinburgwedeler Grundschüler das Stück von Figurentheater Marmelock im Amtshof. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Figurentheater Marmelock spielt wieder im Amtshof

Seit 2018 treten Wolfgramm und ihre Figuren für die ersten Jahrgänge der Burgwedeler Grundschulen auf. Die Bürgerstiftung organisiert die Auftritte. Im vergangenen Jahr zog das Figurentheater wegen der Corona-Krise in die Turnhallen der Grundschulen in Großburgwedel und Wettmar um. In diesem Jahr gab es dann gleich zwei Aufführungen mit jeweils 50 Kindern aus Fuhrberg, Kleinburgwedel und Thönse. Gespielt wurde wieder im Amtshof. Die aktuellen Corona-Regelungen machen es möglich.

Wolfgramm hatte mit ihrem Figurentheater von Dezember bis Juni eine Pandemie-Pause eingelegt. Inzwischen sind Vorführungen unter freien Himmel oder wie im Amtshof mit ausreichend Abstand erlaubt. „Wir haben die freie Zeit genutzt, um an einem Stück für Erwachsene zu feilen“, erzählte die Darstellerin. Nun bekommt Wolfgramm wieder immer mehr Aufträge – und dankte der Bürgerstiftung, dass sie sie so zügig engagiert hatte.

Britt Wolfgramm erzählt Geschichte über Eliot und Isabella

Britt Wolfgramm vom Figurentheater Marmelock erzählt die Geschichte von den Rattenkindern Eliot und Isabella, die auf der Insel Ratzekoog ihre Ferien verbringen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Und gebannt lauschten die Erstklässler am Mittwochvormittag der Erzählung von Wolfgramm. In dem Stück geht es um das Abenteuer der beiden Rattenkinder Eliot und Isabella. Aus Reisekoffern entfaltet die Darstellerin Bühnenkulissen und einen Leuchtturm. Rattenjunge Eliot soll seine Ferien auf der blöden Insel Ratzekoog verbringen – und ist deshalb sauer. Doch wie es der Rattenzufall will, ist auch Freundin Isabella dort einquartiert.

Aber die Idylle währt nicht lange, denn schon rücken ihnen Bocky Bockwurst und seine Bande übel auf die Pelle. Als es dann im alten Leuchtturm noch zu spuken anfängt, wird es richtig brenzlig. Zum Glück hilft Fiete Flunder den beiden Rattenkindern aus der Patsche. Alle drei verkleiden sich als Gespenst – und verjagen am Ende die Bande von der Insel.

Bürgerstiftung führt Schüler zweimal ins Theater

Die Bürgerstiftung hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Burgwedeler Schüler im Laufe ihrer Schulzeit zweimal ins Theater einzuladen – in der ersten und in der fünften Klasse. Unterstützt wird das Projekt durch die Stadtsparkasse Hannover.

Von Katerina Jarolim-Vormeier