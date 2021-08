Burgwedel

Ob Innenstadtbelebung oder Klinikum – im Wahlkampf dreht sich vieles um Themen aus Großburgwedel. Dort wird auch der Arbeitsplatz des zukünftigen Bürgermeisters oder der zukünftigen Bürgermeisterin sein – und dort wohnen auch alle drei Kandidaten. Doch auch die Ortschaften stehen vor großen Herausforderungen, das hat nicht zuletzt der Streit um den Wohnungsbau in Thönse gezeigt. Was läuft eigentlich gut in den Ortsteilen? Welche Probleme werden in den kommenden Jahren auf die Dörfer zukommen, und wie wollen die Kandidaten diese in Zukunft bewältigen? Wir haben nachgefragt. Bei allen Antworten wird klar, die Diskussion um das Ortsbild ist nur ein kleiner Teil einer viel größeren Herausforderung: dem demografischen Wandel in Burgwedel.

Was läuft gut in den Ortsteilen?

Als große Stärke der Stadt sieht Amtsinhaber und SPD-Kandidat Axel Düker, der auch für die Grünen antritt, die unterschiedlich geprägten Ortschaften. „Hier ist das Leben auf dem Land mit einer sehr guten Anbindung an Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Schulen und Freizeitangeboten gegeben“, sagt er. Der soziale Zusammenhalt, das gute Miteinander und die vielen Vereine zeigten das.

FDP-Kandidat Ulrich Friedrich hat nach eigenen Angaben in fünf von sieben Ortsteilen Haustürwahlkampf gemacht. „Insgesamt stelle ich fest, wenig überraschend, dass sich die Menschen in Burgwedel wohlfühlen und gern hier leben.“

Wie kann Wohnungsbau dorfverträglich gelingen? Das wird auch in Thönse diskutiert – und ist ein zentrales Thema für Bürgermeisterkandidat Ulrich Friedrich. Trotzdem hat er festgestellt: Die Menschen fühlten sich in Burgwedel wohl. Quelle: Alina Stillahn (Archiv)

Ortrud Wendt von der CDU schätzt ebenfalls den ganz eigenen Charakter der Dörfer und deren Identität, die sich von Ortsteil zu Ortsteil unterscheide. „Es ist wichtig, dass wir nicht alles für Großburgwedel und nicht alles von Großburgwedel aus denken.“ Eine weitere große Stärke: Grundschulen und Kitas, die eine gemischte Altersstruktur ermöglichten.

Welche großen Herausforderungen sehen Sie in den kommenden Jahren in den Ortschaften?

„Der demografische Wandel wird in den Ortschaften dazu führen, dass viele ältere Wohngebiete einen Generationswechsel erfahren“, sagt Düker. Viele Ältere wünschten sich kleine, pflegeleichte Wohnungen, zeitgleich werde die soziale und medizinische Betreuung in den kommenden Jahren bedeutender werden. „Wie die Diskussion in Thönse gezeigt hat, müssen Regeln für eine möglichst einvernehmliche Weiterentwicklung der Orte geschaffen werden.“ Für ältere Menschen wünscht sich Düker flexible und einfache Mobilitätsangebote, und auch beim Ausbau von Schul-, Fuß- und Radwegen sieht er noch Potenzial. Zudem brauche es mehr Sicherheit und Lärmschutz im Straßenverkehr.

Es brauche Raum für das Ehrenamt auf den Dörfern, findet CDU-Kandidatin Ortrud Wendt. Das könne auch woanders als in einem Dorfgemeinschaftshaus geschehen – wie hier in der Schulmensa in Wettmar. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Wendt hat die zunehmende Sorge der Menschen um den Erhalt ihrer Orte beobachtet. Auch Zugezogene müssten Bereitschaft zeigen, sich aufs Dorf einzulassen. „Da stecken Leute hinter, die für ihr Dörfchen brennen“, sagt sie mit Blick auf das ehrenamtliche Engagement. Gleichzeitig könne man nicht von allen verlangen, sich einzubringen. Zuzug aber brauche es angesichts des demografischen Wandels. „Wir wollen nicht nur Schlafdorf sein.“

Auch Friedrich sieht die Erhaltung des Ortsbilds bei steigender Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten als größte Herausforderung der nächsten Jahre. Dabei stünden die Fragen im Raum: Wie passen sich geplante Mehrfamilienhäuser und verdichtete Bebauung ins Ortsbild ein beziehungsweise wie viel Fortentwicklung des Ortsbilds müssen wir erreichen, um Wohnbedürfnisse zu befriedigen, und wie viel Veränderung ist gesellschaftlich akzeptiert? Zudem bemängelten Bewohner verschiedener Ortsteile das ungepflegt wirkende Straßenbild.

Wie wollen Sie diese Herausforderungen als Bürgermeister bewältigen?

Nicht nur testweise: Vor der Sonnenblumenschule in Thönse gibt es bereits Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt. Das fordert Bürgermeisterkandidat Axel Düker für alle Ortschaften. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

„Eine zukunftsfähige Ortsentwicklung ist ohne die intensive Einbindung der Ratsgremien, der Ortsräte sowie einer breiten Bürgerbeteiligung nicht möglich“, sagt Düker. Er betont aber auch, dass für den Bereich der Verkehrsberuhigung innerhalb der Ortschaften und vor allem im Bereich der Ortsdurchfahrten die Region und das Land zuständig seien. Für flexible Mobilitätsangebote für Ältere sehe er im Sprinti-Angebot der Region Hannover viel Potenzial.

„Tue Gutes und rede drüber“, sagt Wendt mit Blick auf das Ehrenamt. Es sei wichtig, dass Dorfleben auch einen Raum habe. Das müsse aber nicht unbedingt in einem Dorfgemeinschaftshaus geschehen. Vielmehr gelte es in manchen Ortsteilen, den Raum so zu nutzen, dass er möglichst vielen Menschen offen stehe, wie es etwa bei der Schulmensa in Wettmar der Fall sei. Um das Ehrenamt zu stärken, setzt sie auf einen Ehrenamtskümmerer, der Helfer und Menschen, die Unterstützung bräuchten, zusammenbringt – ganz nach dem Motto „Hilf mir, mir selbst zu helfen“.

Friedrich hingegen setzt auf das von ihm angedachte Integrierte Stadtentwicklungsprogramm, um die Potenziale der einzelnen Ortsteile herauszufinden. Er möchte dabei auch die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung miteinbinden. Zudem müsse daran dann auch die Bauleitplanung angepasst werden.

