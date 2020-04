Aus einer Bierlaune heraus ist der Gedanke gereift, der ein Zeichen setzt in Zeiten der Corona-Pandemie: Der Großburgwedeler Burkhard Klotzke und seine Nachbarn haben Geld gespendet, um für die Mitarbeiter im Klinikum Großburgwedel „Nervennahrung“ in Form von Süßigkeiten kaufen zu können.

Bürger spenden Süßigkeiten an das Krankenhaus-Team

