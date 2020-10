Großburgwedel

Für Kinoliebhaber bietet die Bücherei Großburgwedel für Mittwoch, 28. Oktober, einen Filmabend im Amtshof an. Zu sehen gibt es ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) eine Literaturverfilmung mit autobiografischen Zügen, die die Flucht einer jüdischen Familie aus Berlin nach England nach Adolf Hitlers Machtergreifung 1933 erzählt.

Eintrittskarten gibt es ausschließlich in der Bücherei

Eintrittskarten zum Preis von 3 Euro sind ab Montag, 19. Oktober, ausschließlich in der Bücherei an der Von-Alten-Straße 15 erhältlich. Die Zahl der Besucher ist auf 30 beschränkt, die Karten sind platzgebunden. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass sich die Besucher an die geltenden Corona-Regeln halten müssen.

Aus rechtlichen Gründen darf der Veranstalter den Titel nicht vorab veröffentlichen. Der Film von Regisseurin Caroline Link thematisiert die Zeit des Nationalsozialismus sowie die Aspekte Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit aus Sicht der zehnjährigen Tochter der betroffenen Familie.

Von Mark Bode