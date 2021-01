Wettmar

Die Hoffnung, dass der Corona-Lockdown bald ein Ende findet und Besucher wieder in die Bücherei an der Heinrich-Werth-Straße 5 in Wettmar kommen können, ist groß. Aber Büchereileiterin Heidrun Schümer befürchtet, dass das noch eine Weile dauern könnte.

Bestandsliste der Bücherei Wettmar kommt per E-Mail

Deshalb hat sie sich jetzt etwas einfallen lassen, um den Besuchern, die sonst persönlich in den Regalen bei ihr nach Lesestoff stöbern, eine Alternative zu bieten. Alle, die in der Bücherei eine E-Mail-Adresse hinterlegt hatten, haben jetzt per E-Mail eine Liste mit allen DVDs, Hörbüchern, Tonie-Hörspielfiguren und den Büchern, die im vergangenen Jahr neu angeschafft wurden, erhalten.

Im Bestand der kleinen Bücherei sind bisher 12.500 Bücher, 1140 DVDs für Erwachsene, 1060 Filme für Kinder, 1160 Hörbücher, 850 CDs für Kinder und 105 Tonies. Dieses Angebot kann sich sehen lassen – da müsste eigentlich für jeden etwas dabei sein, ist sich Schümer sicher.

Kontaktlose Ausleihe mit rotem und blauem Korb

Die E-Mail mit den Informationen zum Bestand soll den Büchereinutzern die kontaktlose Ausleihe erleichtern. Sie können jetzt ganz bequem von zu Hause aus durch die Listen schauen und sich aussuchen, was sie gern ausleihen möchten. Eine Bestellung ist per E-Mail an heidrun.schuemer@gmx.de oder unter Telefon (0 51 39) 77 08 möglich. Auf diesem Weg wird dann auch ein Abholtermin vereinbart. Die Medien, die die Bücherei verlassen, finden sich mit Namen versehen in einem blauen Korb an der Bücherei in Wettmar. Die Rückgabe erfolgt kontaktlos in einem roten Korb.

Wer noch keine E-Mail der Bücherei erhalten hat, aber gern Informationen zum Bestand haben möchte, kann sich ebenfalls bei Schümer melden.

Von Carina Bahl